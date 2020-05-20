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    ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في إيران

    ٢٠.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٩:٣٤]

    طهران، 20 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة والوفاة بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في إيران.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية أنه تم تسجيل 64 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 7 آلاف و183 شخص. ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بواقع 2346 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 126 ألف و949 شخص.

    تعافى 98 الفا و808 مصاب تمام وترخصوا.

    وبحسب الوزارة، الفين و673 شخص في وحدة العناية المركزة في حالة حرجة.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في إيران
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