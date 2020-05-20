أحياء العاصمة السبعة مشمولة بخدمات دوست

باكو، 20 مايو ، أذرتاج

مركز دوست الثالث المدشن بمشاركة الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا أتاح فرصة تطبيق خدمات دوست على 3 أحياء اخرى للعاصمة باكو وهي أحياء نظامي وصابونجي وسوراخاني.

ويقدم مركزا دوست الاول والثاني المسخران في باكو لوكالة دوست التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي قبل المركز الثالث خلال العام الماضي خدماتهما لأحياء صبائل وياسامال وخزر وبيراللاهي.

وقالت وزارة العمل والضمان الاجتماعي إن احياء باكو السبعة مشمولة بخدمات دوست.

وقدم مركزا دوست الاول والثاني خدمات لاكثر من 100 الف مواطن وتبلغ مستوى الرضا عن هذه الخدمات 96 في المائة.

والمركز المدشن الجديد اكبر المراكز الثلاثة وقادر على قبول 500 مواطن يوميا واكثر من 150 الف مواطن سنويا.

والمركز الذي يعمل فيه اكثر من 130 عامل و50 متطوعا يقدم 132 نوع من الخدمات عن طريق "نافذة واحدة" تقديما نزيها وسريعا بواسطة تطبيق الحلول الابتكارية في مجالات العمل والعمالة والضمان الاجتماعي والاعاقة واعادة التأهيل وغيرها.