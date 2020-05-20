ارتفاع حالات وفاة من كوفيد 19 في استونيا

تالين، 20 مايو / أيار، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أستونيا الى 1794 شخص.

قالت وزارة الصحة الاستونية إن 72 الفا و464 شخص خضعوا للفحوص الطبية في البلد منذ تاريخ انتشار الوباء.

ولا تستثني من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

يذكر أن استونيا سجلت فيها حتى الآن 64 حالة وفاة بسبب هذا المرض وتعافى 1472 مصاب تمام وترخصوا.