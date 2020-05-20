  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    ارتفاع حالات وفاة من كوفيد 19 في استونيا

    ٢٠.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٩:٤٦]

    تالين، 20 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أستونيا الى 1794 شخص.

    قالت وزارة الصحة الاستونية إن 72 الفا و464 شخص خضعوا للفحوص الطبية في البلد منذ تاريخ انتشار الوباء.

    ولا تستثني من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

    يذكر أن استونيا سجلت فيها حتى الآن 64 حالة وفاة بسبب هذا المرض وتعافى 1472 مصاب تمام وترخصوا.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حالات وفاة من كوفيد 19 في استونيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٠.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:١٤]
    رئيس الوزراء يعلن عن موعد الانتخابات البرلمانية في جورجيا
    ٢٠.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٩:٥‎٦]
    إصابة 2292 شخص بفيروس كورونا في بلغاريا
    ٢٠.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٩:٣٤]
    ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في إيران
    ٢٠.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٢]
    179 حالة وفاة بسبب كورونا في بيلاروس
    ارتفاع حالات وفاة من كوفيد 19 في استونيا