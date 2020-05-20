صوفيا، 20 مايو / أيار، (أذرتاج) أصيب 33 شخص جديد بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في بلغاريا خلال مدة 24 ساعة أخيرة. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات في البلاد ان العدد الإجمالى للإصابات حتى اللحظة ارتفع إلى ألفين و292 شخص وبلغت حالات التعافى 38 حالة. يوجد 285 شخص في المستشفيات و33 منهم في وحدة العناية المركزة. فقد 4 أشخاص حياتهم.

AZERTAG.AZ : إصابة 2292 شخص بفيروس كورونا في بلغاريا

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