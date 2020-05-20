رئيس الوزراء يعلن عن موعد الانتخابات البرلمانية في جورجيا

تبيليسي، 20 مايو ، أذرتاج

قال جيورجي قاخاريا إن الانتخابات البرلمانية في جورجيا تنظم في 31 اكتوبر.

اوضح قاخاريا رئيس الوزراء الجورجي في حديث له مع صحفيين أن معلومات حول تأجيل الانتخابات الى العام المقبل لا تمت بصلة للحقيقة وبعد رفع كامل لجائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد ستنظم الانتخابات في 31 اكتوبر حرا وديمقراطيا ونزيها وهادئا.

واضاف قاخاريا أن الحكومة جاهزة تماما للانتخابات البرلمانية.

عزيزوف مراسل أذرتاج