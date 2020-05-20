أذربيجان تصدق بقيدها وشرطها على محضر تبادل المعلومات الالكترونية لادارة الضرائب بين دول رابطة الدول المستقلة

باكو، 20 مايو ، أذرتاج

وقع الرئيس إلهام علييف على قانون يصدق بقيد وشرط على محضر تبادل المعلومات الالكترونية لادارة الضرائب بين دول رابطة الدول المستقلة.

وينص القانون على تصديق محضر تبادل المعلومات الالكترونية لادارة الضرائب بين دول رابطة الدول المستقلة الموقع عليها في اجتماع مجلس رؤساء الدول المشاركة في رابطة الدول المستقلة 2 نوفمبر عام 2018م في مدينة استانا بقيد وشرط اضيف من جانب جمهورية أذربيجان اليه.