حجم الناتج المحلي الاجمالي في نخجوان يتجاوز عن 743 مليون و26 الف مانات

نخجوان، 20 مايو ، أذرتاج

وصل حجم الناتج المحلي الاجمالي خلال فترة يناير – ابريل عام 2020م في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي الى 743 مليون و26 الفا و800 مانات وذلك اكثر بنسبة 7ر0 في المائة قياسا الى الفترة عينها من عام 2019م.

قالت لجنة الاحصاء النخجوانية إن حجم الناتج المحلي الاجمالي لكل فرد كان 3ر1615 مانات بزيادة 3ر1 في المائة قياسا الى الفترة عينها من عام 2019م.

وتحتل الصناعة المركز الاول في تشكيلة الناتج المحلي الاجمالي حيث بلغت قيمة المنتجات في الصناعة 337 مليون و363 الف مانات وذلك اكثر بنسبة 9ر0 في المائة مقارنة بالفترة عينها من عام 2019م.