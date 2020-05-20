من المتوقع انتاج اول دفعة من الحافلات في منطقة حاجيقبول الصناعية هذا العام

باكو، 20 مايو، أذرتاج

ومن المقرر إنتاج اول دفعة من الحافلات في المصنع قيد الإنشاء في منطقة حاجيقبول الصناعية بحلول نهاية هذا العام.

صرح بذلك رئيس مجلس الإدارة لشركة "أزرماش" المساهمة أمين أخوندوف لوكالة أذرتاج.

وقال إن بناء مصنع لإنتاج الحافلات والشاحنات في المنطقة الصناعية على وشك الانتهاء.

وأكد أمين أخوندوف أن تركيب المعدات في المحطة أجِّل بسبب الوباء: "سيتم تحديد موعد تركيب المعدات في الشهر القادم. ومن المقرر إنتاج الحافلات الأولى في المصنع بحلول نهاية العام.

من الجدير بالذكر أنه تم وضع أسس مصنع الحافلات والشاحنات في 19 أبريل من العام الماضي في منطقة حاجيقبول الصناعية وفقًا للمشروع الذي نفذته شركة "أزرماش" المساهمة مع شركة "كارتال".

في المرحلة الأولى، سينتج المصنع 500 حافلة بسعات مختلفة وفي المرحلة الثانية 1000 حافلة وشاحنة.