حظر مغادرة المنزل بدون ارتداء كمامات في 25 مدينة تركية

اسطنبول، 20 مايو، أذرتاج

يُحظر مغادرة المنزل بدون ارتداء كمامات في 25 مدينة في تركيا في إطار مكافحة النوع الجديد من جائحة فيروسات الكاروناCOVID-19) .

افاد المراسل الخاص لأذرتاج أنه عموماً يطلب ارتداء الكمامات في الأماكن العامة مثل مراكز التسوق والنقل وصالونات التجميل في إطار مكافحة الوباء في كل منطقة في تركيا التي دخلت المرحلة الثانية من "الحياة الاجتماعية الخاضعة للرقابة".

بموجب القرارات الأخيرة، تُحظر مغادرة المنزل بدون قناع في ما مجموعه 25 مدينة ومنها 10 كبيرة. تُطبق العقوبات الإدارية على المواطنين الذين لا يتبعون الحظر.