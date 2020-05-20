ازدياد عدد الكيانات التجارية ذات الاستثمارات الأجنبية في أذربيجان

باكو، 20 مايو، أذرتاج

حتى 1 مايو، تم تسجيل 15 ألف و257 كيان قانوني تجاري باستثمارات أجنبية في البلاد.

أخبرت مصلحة الضرائب الحكومية التابعة لوزارة الاقتصاد لوكالة أذرتاج أن 77.3 % من الكيانات القانونية التجارية المسجلة ذات الاستثمار الأجنبي هي شركات ذات مسؤولية محدودة و 18.8% هي مكاتب تمثيلية أو فروع الكيانات القانونية الأجنبية في جمهورية أذربيجان و0.9 % شركات مساهمة و0،2% هي تعاونيات 2،8% غيرها من الأشكال القانونية التنظيمية الأخرى.

بلغ عدد الكيانات التجارية النشطة ذات الاستثمارات الأجنبية المسجلة في الفترة من يناير إلى أبريل 1.6 مرة أعلى مما كانت عليه في الفترة المقابلة من عام 2019.

في أبريل، تم تسجيل 21 كياناً قانونياً تجارياً باستثمارات أجنبية ولم يتم تصفية أي كيان قانوني تجاري ذات استثمارات أجنبية. الكيانات القانونية المسجلة هي كيانات قانونية باستثمارات من باكستان وإيران وتركيا وجورجيا والهند. وأنها تعمل بشكل رئيسي في الخدمات والتجارة والصناعة وغيرها من المجالات.