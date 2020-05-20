مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الاذربيجاني والاسباني

باكو، 20 مايو ، أذرتاج

جرت مكالمة هاتفية في 20 مايو اليوم بين وزيري الخارجية الاذربيجاني ائلمار محمدياروف والاسبانية أرانجا قونزاليس لايه.

قالت وزارة الخارجية الاذربيجانية في بيان إن وزيرة الخارجية الاسبانية أرانجا قونزاليس لايه اكدت على اهمية الجهود المشتركة والتضامن في محاربة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 العالمية الموجودة رافعة شكرها على رسالة تضامن قدمها مركز حيدر علييف الاذربيجاني عن طريق اضاءة علم إسبانيا على مبنى المركز. كما قدمت السيدة الوزيرة شكرها لزميلتها الاذربيجاني على رسالة عبرت عن الدعم للمحاربة المشتركة ضد الازمة الصحية العالمية.

واشار الوزيران الى تطوير العلاقات السياسية بين البلدين في المستوى العالية. واكدا على تعاون البلدين ضمن منظمة الامم المتحدة وفقا لمعايير ومبادئ القانون الدولي ومن ضمنها مبادئ سيادة الدولة واستقلالها والاحترام بسلامة اراضيها وحرمة الحدود التي وجدت تعبيرها في نظام الامم المتحدة ووثيقة هلسنكي الختامية.

وتناولا اهمية توقيع بيان في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في المستقبل القريب وزيارات رفيعة المستوى في هذا السياق. كما بحث الطرفان مسائل تعزيز القاعدة القانونية الاتفاقية بين البلدين.

وتبادل الوزيران الاراء حول توطيد التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة وكذلك مسائل توسيع العلاقات الثقافية.

وتبادل الطرفان كذلك دعوات لتحقيق زيارات متبادلة عقب الجائحة.