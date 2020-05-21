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    حالة الطوارئ في جورجيا ستنتهي في 22 مايو

    ٢١.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٧:٣٥‎]

    تبليسي، 21 مايو، أذرتاج

    ستنتهي حالة الطوارئ في جورجيا في 22 مايو. بعد ذلك، لن يتم تمديد حالة الطوارئ وحظر التجوال في البلاد.

    افاد المراسل الخاص لوكالة أذرتاج أن هذا البيان صدر عن رئيس الوزراء الجورجي جيورجي كاخاريا.

    وشُدد في الوقت نفسه على أن بعض القيود التي تهدف إلى منع تفشي فيروس الكارونا في البلاد ستظل سارية.

    ودعا رئيس مجلس الوزراء المواطنين إلى اتباع قيود وتوصيات الخبراء بعد رفع حالة الطوارئ.

    AZERTAG.AZ :حالة الطوارئ في جورجيا ستنتهي في 22 مايو
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