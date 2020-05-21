ارتفاع عدد المصابين بكورونا في العالم

باكو، 21 مايو / أيار، (أذرتاج)

تجاوز عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في العالم 5 ملايين. تضاعف حالات الإصابة تقريبا في شهر واحد.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "Worldometers" على الإنترنت أن حالات الإصابة بهذا الفيروس وصلت الى 5 ملايين و91 الفا و55 شخص فقد 329 ألف و762 شخص حياتهم وتعافى مليونين و26 ألفا و150 مصاب تماما.

تحتل الولايات المتحدة الامريكية المرتبة الأولى في عدد الإصابات. أصيب مليون و593 الف و39 شخصا بكوفيد 19. تليها روسيا (308 الف و705 شخص) والبرازيل (293 الف و357 شخص) وإسبانيا (279 الف و524 شخص) وبريطانيا العظمى (148 ألف و293 شخص) وإيطاليا (227 الف و364 شخص).

الولايات المتحدة هي رائدة العالم في عدد الوفيات من كوفيد 19 – 94 الفا و197 شخص. تم تسجيل 35 ألفا و704 حالة وفاة في المملكة المتحدة و32 الفا و330 شخص في إيطاليا و27 ألفا و888 شخص في إسبانيا و28 ألفا و132 شخص في فرنسا.