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    اقتصاد


    البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ22 مايو

    ٢١.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:٠٥‎]

    باكو، 21 مايو / أيار، (أذرتاج)

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 22 مايو / أيار.

    أفادت وكالة أذرتاج عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 22 مايو / أيار.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ22 مايو
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