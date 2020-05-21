باكو، 21 مايو ، أذرتاج رسم الرئيس إلهام علييف في 21 مايو اليوم يقيل وزير الثقافة. أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للفقرة الخامسة من المادة التاسعة بعد المائة من الدستور الاذربيجاني ينص على اقالة ابو الفأس مرسل قرايف عن منصب وزير الثقافة الاذربيجاني.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يقيل وزير الثقافة

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