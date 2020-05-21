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    ارتفاع حالات إصابة بكورونا في جورجيا

    ٢١.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:٣٩]

    تبيليسي، 21 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 8 حالات إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 721 شخص.

    قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى فيروس كورونا المستجد على العنوان stopcov.ge إن 3519 شخص محتجزين في الحجر الصحي حاليا بسبب كوفيد 19.

    وتعافى 485 مصاب بالعلاج بينما توفي 12 مصابا في جميع انحاء البلد.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حالات إصابة بكورونا في جورجيا
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