البرلمان المولدوفي يعين الانتخابات الرئاسية في 1 نوفمبر

كيشيناو، 21 مايو ، أذرتاج

عين البرلمان المولدوفي موعد الانتخابات الرئاسية ليوم 1 نوفمبر عام 2020م.

أفادت أذرتاج عن وسائل الاعلام الجماهيرية المولدوفية أن القرار صدر بمقترح الرئيس ايغور دودون في جلسة الهيئة التشريعية المنعقدة في 21 مايو.

يذكر أن حزب الاشتراكية يؤيد بالرئيس الحالي دودون ويحتمل أن يتنافس مع زعيمة حزب الفعالية والتضامن ذو الاتجاه الاوروبي مايا ساندو التي انهزمت امامه في الانتخابات الماضية عام 2016م.