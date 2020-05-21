باكو، 21 مايو ، أذرتاج رسم الرئيس إلهام علييف في 21 مايو اليوم مرسوما يعين محافظا جديدا لمحافظة إيميشلي. أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للقسم الثاني من المادة الـ 124 من الدستور الاذربيجاني ينص على توظيف ائلتشين عادل رضايف لمنصب رئيس للسلطة التنفيذية لمحافظة إيميشلي.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يعين محافظا جديدا لمحافظة إيميشلي

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده