أوكرانيا: أصيب حوالي 20 ألف شخص بكوفيد 19

كييف، 21 مايو / أيار، (أذرتاج)

أصيب 476 شحص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أوكرانيا خلال اليوم الأخير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الاوكرانية أن حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ارتفعت بواقع 476 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة وليصل الى 19 ألفا و706 شخص.

وتوفي 15 مصابا منهم خلال 24 ساعة اخيرة ليصل عدد حالات الوفاة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 579 حالة وفاة مفيدة أن 85 في المائة من الفارقين حياتهم بسبب المرض كانوا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والفشل الكلوي.

واشارت الى أن 6500 مصابا تعافوا تماما وترخصوا و60 في المائة من المصابين في اوكرانيا من الذين تتراوح اعمارهم بين 30-59 سنة و20.7 في المائة منهم بين 60-100 سنة.

يذكر أن البلد اعلن نظام الحجر الصحي الخاص الى 25 مايو واوقف جميع الرحلات الجوية.