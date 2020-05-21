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    إصابة 1313 شحص بكورونا في قيرغيزستان

    ٢١.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٩:٢٤]

    بشكيك، 21 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في قيرغيزستان إلى 1313 شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن نائب وزير الصحة القيرغيزي نوربولود اوسينبايف في مؤتمر صحفي في بشكيك أن عدد المصابين من بين موظفي المؤسسات الطبية بلغ 257 موظف.

    وقد توفي بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 14 شخصا.

    وتعافى من المرض 919 مصاب وترخصوا.

    AZERTAG.AZ :إصابة 1313 شحص بكورونا في قيرغيزستان
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