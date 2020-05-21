باكو، 21 مايو ، أذرتاج رسم الرئيس إلهام علييف في 21 مايو اليوم مرسوما يعين محافظا جديدا لمحافظة أغصطفا. أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للقسم الثاني من المادة الـ 124 من الدستور الاذربيجاني ينص على توظيف سيمور واقف أوروجوف لمنصب رئيس للسلطة التنفيذية لمحافظة أغصطفا.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يعين محافظا جديدا لمحافظة أغصطفا

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