ارتفاع تصدر ديزل وبنزين

باكو، 21 مايو / أيار، (أذرتاج)

صدرت إدارة التسويق والعمليات الاقتصادية بشركة البترول الوطنية الأذربيجانية (سوكار) انه صدرت خلال أشهر يناير - أبريل للعام الجاري 732.6 الف طن من وقود الديزل و406.1 الف طن من بنزين للسيارات و101.6 الف طن من بنزين للاستخدام في صناعة البتروكيماويات و186.5 ألف طن من الكيروسين و29.2 ألف طن من زيت الوقود و8.7 ألف طن من مواد التشحيم و79.3 ألف طن من البيتومين النفطي و76.9 ألف طن من فحم الكوك النفطي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لشركة سوكار أن القيمة الإجمالية للإنتاج في مجال المنتجات النفطية في 4 أشهر بلغت مليار و41.7 مليون مانات بزيادة 5.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت سوكار أنه زاد إنتاج زيت الوقود بنسبة 13.6 في المائة والقار النفطي بنسبة 61.2 في المائة ومواد التشحيم بنسبة 13.6 في المائة والبنزين بنسبة 2.1 في المائة والديزل بنسبة 7.4 في المائة.

وانخفض إنتاج فحم الكوك بنسبة 6 في المائة والكيروسين بنسبة 5.1 في المائة والبنزين للاستخدام في صناعة البتروكيماويات بنسبة 2.5 في المائة.