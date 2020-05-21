المجلس الوطني يعقد اجتماعه العام القادم في 31 مايو
AzerTAg.az
٢١.٠٥.٢٠٢٠ [١٩:٥٨]
باكو، 21 مايو ، أذرتاج
يعقد الاجتماع العام القادم للمجلس الوطني في 31 مايو.
قال المجلس الوطني في بيان إن جدول اعمال الاجتماع يتضمن 11 مسألة.
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