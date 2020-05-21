باكو، 21 مايو ، أذرتاج يعقد الاجتماع العام القادم للمجلس الوطني في 31 مايو. قال المجلس الوطني في بيان إن جدول اعمال الاجتماع يتضمن 11 مسألة.

AZERTAG.AZ : المجلس الوطني يعقد اجتماعه العام القادم في 31 مايو

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده