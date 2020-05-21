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    سياسة


    المجلس الوطني يعقد اجتماعه العام القادم في 31 مايو

    ٢١.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٩:٥‎٨]

    باكو، 21 مايو ، أذرتاج 

    يعقد الاجتماع العام القادم للمجلس الوطني في 31 مايو.

    قال المجلس الوطني في بيان إن جدول اعمال الاجتماع يتضمن 11 مسألة.

    AZERTAG.AZ : المجلس الوطني يعقد اجتماعه العام القادم في 31 مايو
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