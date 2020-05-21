  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    برلمان جورجيا يستأنف نشاطه بعد فاصلة طويلة

    ٢١.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:١١]

    تبيليسي، 21 مايو ، أذرتاج 

    استأنف برلمان جورجيا نشاطه في 21 مايو اليوم بعد فاصلة طويلة.

    أفادت أذرتاج أن اجتماع البرلمان نظر في عدد من مشاريع قانون بجانب مسائل خاصة بالانتخابات البرلمانية المرتقبة في البلد خلال اكتوبر المقبل.

    وقيل إن الحكومة تحاسب في البرلمان بطلب من المعارضة.

    وقال رئيس البرلمان أرجيل تالاكوادزي إن رئيس الحكومة يخرج على النواب في 27 مايو.

    واوضح جيورجي قاخاريا رئيس الوزراء الجورجي أن الحكومة جاهزة للمحاسبة والرد على كل اسئلة قريبا.

    عزيزوف مراسل أذرتاج

    AZERTAG.AZ :برلمان جورجيا يستأنف نشاطه بعد فاصلة طويلة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٣:٤٢]
    البرلمان الإسباني يوافق على تمديد فترة الحجر الصحي حتى 6 يونيو
    ٢١.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٣:٤٠]
    من الممكن استئناف الرحلات الجوية بين تركيا وروسيا في يوليو
    ٢١.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٣:٣٥‎]
    إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن "كوفيد-19" يتجاوز 32 ألفا في إيطاليا
    ٢١.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٩:٢٤]
    إصابة 1313 شحص بكورونا في قيرغيزستان
    برلمان جورجيا يستأنف نشاطه بعد فاصلة طويلة