برلمان جورجيا يستأنف نشاطه بعد فاصلة طويلة

تبيليسي، 21 مايو ، أذرتاج

استأنف برلمان جورجيا نشاطه في 21 مايو اليوم بعد فاصلة طويلة.

أفادت أذرتاج أن اجتماع البرلمان نظر في عدد من مشاريع قانون بجانب مسائل خاصة بالانتخابات البرلمانية المرتقبة في البلد خلال اكتوبر المقبل.

وقيل إن الحكومة تحاسب في البرلمان بطلب من المعارضة.

وقال رئيس البرلمان أرجيل تالاكوادزي إن رئيس الحكومة يخرج على النواب في 27 مايو.

واوضح جيورجي قاخاريا رئيس الوزراء الجورجي أن الحكومة جاهزة للمحاسبة والرد على كل اسئلة قريبا.

عزيزوف مراسل أذرتاج