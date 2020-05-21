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    اقتصاد


    الخطوط الجوية الاذربيجانية نفذت رحلة مستأجرة من وارسو

    ٢١.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٣٦]

    باكو، 21 مايو ، أذرتاج 

    نفذت الخطوط الجوية الاذربيجانية اذال رحلة مستأجرة في 21 مايو من وارسو الى باكو.

    أفادت أذرتاج عن بيان اذال أن الرحلة اقلت 100 مواطن اذربيجاني الى البلد.

    ووضع جميع الركاب المحضرين من عاصمة بولندا في الحجر الصحي الإلزامي.

    يذكر أن الرحلات المستأجرة تنفذ من جانب اذال لايصال المواطنين الى الوطن وفقا للخطة المحددة من جانب مقر العمليات لدى مجلس الوزراء.

    AZERTAG.AZ :الخطوط الجوية الاذربيجانية نفذت رحلة مستأجرة من وارسو
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