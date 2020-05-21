الودائع بالعملة الوطنية ارتفعت بنسبة 3ر12 %

باكو، 21 مايو ، أذرتاج

قال البنك المركزي إن مبلغ ودائع الاهالي في المصارف الى اول ابريل بما بعادل العملة الوطنية وصل الى 8 مليارات و7ر251 مليون مانات بانخفاض قدر 7ر442 مليون مانات خلال شهر مارس.

وجاء في بيان هيئة الاحصاء أن 1ر55 في المائة من الودائع بالعملة الاجنبية و9ر44 في المائة بالعملة الوطنية. ارتفعت الودائع بالعملة الوطنية بنسبة 3ر12 في المائة قياسا الى الفترة عينها من العام الماضي فيما انخفضت الودائع بالعملة الاجنبية بنسبة 8ر9 في المائة.