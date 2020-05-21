الرئيس إلهام علييف: إن الآلية المطبقة لمكافحة العدوى في أذربيجان تستحق أعلى تقدير
AzerTAg.az
٢١.٠٥.٢٠٢٠ [٢٣:١٦]
باكو، 21 مايو، أذرتاج
أعتقد أن الآلية المطبقة فيما يتعلق بمكافحة العدوى في أذربيجان تستحق الثناء. إننا نساعد مئات الآلاف من الناس مع الأخذ باعتبار تفاقم وضعهم الاجتماعي. تلهم هذه المساعدة الناس في هذه الحالة الصعبة، ولكنها تلعب أيضاً دوراً في تزويدهم بالدعم المالي.
تفيد أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف قال هذه الأفكار خلال مؤتمر بالفيديو مع الرئيسين الجديدين للسلطتين التنفيذيتين لمقاطعتي أغستافا وإميشلي.
وقال الرئيس "إننا نقوم بذلك ليتمكن الناس من الخروج من هذا الوضع بأقل خسائر". أولاً يستحق الثناء العمل الذي تم القيام به في مكافحة فيروس الكارونا. وقال رئيس الجمهورية في الوقت نفسه إنه يجب على الدولة أن تساعد الناس الذين فقدوا وظائفهم نهائياً أو مؤقتًا بسبب فيروس الكارونا ".
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