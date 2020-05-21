الرئيس: يجب القيام بمكافحة الفساد والرشوة في أذربيجان بقساوة

باكو، 21 مايو، أذرتاج

يجب القيام بمكافحة الفساد والرشوة في أذربيجان بقساوة. لقد عبرت عن آرائي في هذه المسألة وأود أن أقول مرة أخرى إنه من أجل التنمية الناجحة لأذربيجان، من أجل التنمية المستدامة لبلدنا يجب وضع حد للظروف غير المواتية.

تفيد أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف أكد هذه الآراء في المؤتمر بالفيديو مع الرئيسين الجديدين للسلطتين التنفيذيتين في مقاطعتي أغستافا وإميشلي.

وقال رئيس الجمهورية إنه يجب القضاء على الفساد والرشوة والنهب. وشدد الرئيس على أن الرقابة العامة عامل مهم للغاية في مكافحة المواقف غير السارة ، وقال: "أنا سعيد بتحسن آليات الرقابة العامة في الآونة الأخيرة".