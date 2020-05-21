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    إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن "كوفيد-19" يتجاوز 32 ألفا في إيطاليا

    ٢١.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٣:٣٥‎]

    روما، 21 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بواقع 161 حالة إصابة أخرى خلال الساعات الـ24 الأخيرة وليصل الى 32 ألفا و330 شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم تسجيل 665 حالة جديدة في عموم البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 227 ألف و364.

    وبلغ عدد المتعافين من الفيروس أكثر من 132 ألف.

    وقررت الحكومة الإيطالية العودة إلى الحياة الطبيعية. أهم الإجراءات المتخذة في هذا الاتجاه هي فتح الحدود. اعتبارًا من 3 يونيو، ستكون حدود البلاد مفتوحة للسياح من الاتحاد الأوروبي.

    يذكر انه تم إغلاق حدود البلاد في 9 مارس.

    AZERTAG.AZ :إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن "كوفيد-19" يتجاوز 32 ألفا في إيطاليا
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