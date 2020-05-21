تركيب أجهزة "الأيدي النظيفة" في باكو

باكو، 21 مايو، أذرتاج

تم تركيب المطهرات في باكو لتطهير اليدين.

أخبرت السلطة التنفيذية في مدينة باكو وكالة أذرتاج أنه يمكن العثور على "الأيدي النظيفة" في 3 أماكن في المدينة - 2 في شارع نظامي و1 في حديقة خاقاني. من المخطط وضع مثل هذه الأجهزة في جميع المنتزهات المركزية قريباً.

وتجدر الإشارة إلى أن أجهزة "الأيدي النظيفة" المنتجة محلياً مزودة بمحلول مطهر خاص.