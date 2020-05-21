تركيب أجهزة "الأيدي النظيفة" في باكو
AzerTAg.az
٢١.٠٥.٢٠٢٠ [٢٣:٣٨]
باكو، 21 مايو، أذرتاج
تم تركيب المطهرات في باكو لتطهير اليدين.
أخبرت السلطة التنفيذية في مدينة باكو وكالة أذرتاج أنه يمكن العثور على "الأيدي النظيفة" في 3 أماكن في المدينة - 2 في شارع نظامي و1 في حديقة خاقاني. من المخطط وضع مثل هذه الأجهزة في جميع المنتزهات المركزية قريباً.
وتجدر الإشارة إلى أن أجهزة "الأيدي النظيفة" المنتجة محلياً مزودة بمحلول مطهر خاص.
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