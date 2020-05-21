من الممكن استئناف الرحلات الجوية بين تركيا وروسيا في يوليو

باكو، 21 ماي، أذرتاج

يتوقع وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري إرسوي أن يتم استئناف الرحلات الجوية مع روسيا التي تم تعليقها بسبب الفيروس التاجي في منتصف يوليو.

تفيد أذرتاج أن الوزير التركي قال هذا في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية.

وقال محمد نوري إرسوي إنه "ستستأنف الزيارات في إطار السياحة الداخلية في أواخر مايو وستستمر في الزيادة حتى يونيو. ونأمل من منتصف يونيو استئناف علاقات الطيران مع العديد من الدول، خاصة الدول الآسيوية والأوروبية، ومع روسيا في منتصف يوليو". وبحسب كلام الوزير يستمر انخفاض عدد الإصابات الجديدة بفيروس الكارونا في تركيا كل يوم وتتم إزالة القيود المفروضة في البلاد تدريجياً.

قال محمد نوري إرسوي إن الركاب الذين لم فحصهم لكشف إصابتهم بـ COVID-19 في غضون 72 ساعة قبل وصولهم إلى تركيا سيتم فحصهم لهذا في المطارات. لقد فتحنا مراكز التشخيص في المطارات التي فيها أكبر تدفق للسياح. وسيتم فحص الضيوف الذين لم يجتازوا الاختبار في الـ 72 ساعة الماضية هنا".