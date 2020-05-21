البرلمان الإسباني يوافق على تمديد فترة الحجر الصحي حتى 6 يونيو

مدريد، 21 مايو، أذرتاج

وافق البرلمان الإسباني على اقتراح بتمديد فترة الحجر الصحي من 15 مارس إلى 6 يونيو لمكافحة فيروس الكارونا الجديد.

تفيد أذرتاج أن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز حصل على موافقة الكونغرس لتمديد نظام الحجر الصحي للمرة الخامسة ولكن بشكل مسهل اكثر.

وفقا لسانشيز، هذه هي الطريقة الوحيدة الممكنة لوقف تفشي الفيروس. وقال رئيس الوزراء بتأكيد أنه إذا لم يتم اتباع هذه الاستراتيجية، فإن عدد المصابين في إسبانيا سيصل إلى 30 مليون شخص وسيبلغ عدد الوفيات 300 ألف.

تعد إسبانيا من أكثر الدول تأثراً بعدوى COVID-19 ويبلغ عدد المصابين 279 ألف و524 شخص وعدد المتوفين 27 ألف و 888 شخص.