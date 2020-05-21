مقر العمليات: أصيب 118 شخص وتعافي 87 مصابا بكورونا في أذربيجان

باكو، 21 مايو / أيار، (أذرتاج)

أصيب 118 شخص آخر بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جمهورية أذربيجان وتعافى 87 شخصا بالعلاج وترخصوا.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء إن عدد الفحوص الطبية بلغ 3749 فحص طبي لاكتشاف حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مفيدا أن العدد العام للفحوص الطبية حتى الآن يبلغ 252.496 فحص طبي.

توفي المواطن من مواليد عام 1956 الذي كانت عيناته المأخوذة لفحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ايجابية.

أصيب 3749 شخص في البلد بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومنهم تعافى 2340 مصاب بالعلاج وتوفي 44 شخصا ويستمر علاج 1365 مصاب لدى المستشفيات ذات النظام الخاص واحوال صحة 42 مصابا منهم حرجة و60 مصابا حرجة متوسطة والباقين مستقرة.