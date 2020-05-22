دوشانبي، 22 مايو / أيار، (أذرتاج) ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في طاجكستان بواقع 210 شخص آخر خلال 24 ساعة أخيرة وليصل العدد الاجمالي إلى 2350 شخص. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الصحة الطاجيكية أن 3 حالات جديدة سجلت في عموم البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 44. بلغ عدد المتعافين من مرضى عدوى فيروس كورونا حتى الآن 1008 شخص.

AZERTAG.AZ : عدد المصابين بكورونا يصل الى 2350 شخص في طاجكستان

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