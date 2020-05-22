باكو، 22 مايو ، أذرتاج رسم الرئيس إلهام علييف في 22 مايو اليوم يقيل محافظ جويجول. أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للفقرة الخامسة من المادة الـ 124 من الدستور الاذربيجاني ينص على اقالة عارف عاكف سيدوف عن منصب رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة جويجول.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يقيل محافظ جويجول

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