باكو، 22 مايو ، أذرتاج جرى لقاء عبر الاتصال المرئي في 22 مايو بمبادرة شركة سيغنيفاي المسماة سابقا بفيليبس لايتينغ مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والمدير التنفيذي العام للشركة أريك روندولات ومدير الشركة في رابطة الدول المستقلة أريك بينيديتتي وسائر ممثلي قيادة شركة سيغنيفاي. أفادت أذرتاج أن مساعد الرئيس إلهام علييف ناطق اميروف حضر الاجتماع عن جانب أذربيجان.

AZERTAG.AZ : لقاء عبر الاتصال المرئي مع الرئيس إلهام علييف بمبادرة شركة سيغنيفاي

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