  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    إصابة 50694 شخص بفيروس كورونا في باكستان

    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٥‎:٢٩]

    إسلام آباد، 22 مايو / أيار، (أذرتاج)

    وفقا للمعلومات الأخيرة، ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في باكستان بواقع 2603 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة وليصل الى 50694 شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الباكستانية انه تم الكشف عن الفيروس في 19924 شخص في السند و18455 شخص في البنجاب و7155 في خيبر بختونخوا و3074 في بلوشستان و1326 في اسلام اباد.

    توفي بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 1067 شخص. وتعافى من المرض 15201 مصاب وترخصوا حتى الآن.

    AZERTAG.AZ :إصابة 50694 شخص بفيروس كورونا في باكستان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٦:٠٤]
    تحطم طائرة ركاب في باكستان
    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٧]
    إطلاق المرحلة الثانية من تجارب التطعيم ضد الفيروس التاجي الجديد في أكسفورد
    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٤:١٧]
    عدد المصابين بكورونا يصل الى 2350 شخص في طاجكستان
    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٢:٢٦]
    ارتفاع حالات إصابة بكورونا في أرمينيا الى 6 آلاف شخص
    إصابة 50694 شخص بفيروس كورونا في باكستان