إصابة 50694 شخص بفيروس كورونا في باكستان
AzerTAg.az
٢٢.٠٥.٢٠٢٠ [١٥:٢٩]
إسلام آباد، 22 مايو / أيار، (أذرتاج)
وفقا للمعلومات الأخيرة، ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في باكستان بواقع 2603 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة وليصل الى 50694 شخص.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الباكستانية انه تم الكشف عن الفيروس في 19924 شخص في السند و18455 شخص في البنجاب و7155 في خيبر بختونخوا و3074 في بلوشستان و1326 في اسلام اباد.
توفي بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 1067 شخص. وتعافى من المرض 15201 مصاب وترخصوا حتى الآن.
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