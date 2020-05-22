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    اجلاء 174 أذربيجاني عالق في تركيا بسبب اغلاق الحدود

    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٣:٥‎٣]

    اسطنبول، 22 مايو (أذرتاج)

    يستمر إجلاء المواطنين الاذربيجانيين العالقين في تركيا بعد اغلاق الحدود مؤقتا بسبب الوباء العالمي.

    افاد المراسل الخاص لأذرتاج انه ستسير رحلة مستأجرة اخرى تقل مواطنينا الى ارض الوطن في 22 مايو. سيتم إعادة 174 شخص الى اذربيجان.

    يذكر ان الحدود بين أذربيجان وتركيا توقفت من 15 مارس في اطار مكافحة كوفيد 19.

    AZERTAG.AZ :اجلاء 174 أذربيجاني عالق في تركيا بسبب اغلاق الحدود
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