  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    ارتفاع حالات إصابة بكورونا في أرمينيا الى 6 آلاف شخص

    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٢:٢٦]

    تبيليسي، 22 مايو / أيار، (أذرتاج)

    أصيب 322 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أرمينيا خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

    أفادت وكالة أذرتاج ان البلد فيه 5928 مريض مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حاليا.

    يذكر أن ارمينيا فارق الحياة فيها حتى الان 74 شخصا بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حالات إصابة بكورونا في أرمينيا الى 6 آلاف شخص
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٦:٠٤]
    تحطم طائرة ركاب في باكستان
    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٧]
    إطلاق المرحلة الثانية من تجارب التطعيم ضد الفيروس التاجي الجديد في أكسفورد
    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٥‎:٢٩]
    إصابة 50694 شخص بفيروس كورونا في باكستان
    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٤:١٧]
    عدد المصابين بكورونا يصل الى 2350 شخص في طاجكستان
    ارتفاع حالات إصابة بكورونا في أرمينيا الى 6 آلاف شخص