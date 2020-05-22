تبيليسي، 22 مايو / أيار، (أذرتاج) أصيب 322 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أرمينيا خلال مدة 24 ساعة أخيرة. أفادت وكالة أذرتاج ان البلد فيه 5928 مريض مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حاليا. يذكر أن ارمينيا فارق الحياة فيها حتى الان 74 شخصا بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

AZERTAG.AZ : ارتفاع حالات إصابة بكورونا في أرمينيا الى 6 آلاف شخص

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده