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    اقتصاد


    تعيين واله علي أصغروف رئيساً لمجلس الإدارة في منطقة آلات الاقتصادية الحرة

    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎١]

    باكو، 22 مايو (أذرتاج)

    اصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مرسوما.

    بناء على الفقرة ال32 من المادة ال109 من دستور جمهورية أذربيجان، عين واله فيروز أوغلو علي أصغروف رئيساً لمجلس الإدارة لمنطقة آلات الاقتصادية الحرة.

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