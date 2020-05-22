إطلاق المرحلة الثانية من تجارب التطعيم ضد الفيروس التاجي الجديد في أكسفورد

باكو، 22 مايو، أذرتاج

صرح فريق من الباحثين من جامعة أكسفورد الذين يقومون بتطوير لقاح ضد فيروس الكارونا أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من التجارب السريرية قد بدأ.

ينص البيان الصادر عن الجامعة البريطانية على أن المرحلة الثانية من التجارب السريرية ستحتوي على أكثر من 10 آلاف مشارك، بما في ذلك الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 56-69 عاماً وما فوق 70 وكذلك الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 -12 عاماً.

ستبقى منهجية التجارب السريرية كما هي في المرحلة الأولى التي شارك فيها أكثر من ألف متطوع. سيتم تطعيم بعض المشاركين بلقاح chAdOx1 nCoV-19 على أساس فيروس الشمبانزي الذي يتضمن الشفرة الوراثية لفيروس الكارونا. لقد أظهرت هذه التكنولوجيا فعاليتها في تطوير المناعة ضد الأمراض الأخرى. سيتم تطعيم بقية المتطوعين في المجموعة الضابطة ضد التهاب السحايا مع مستحضر .MenACWY في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، سيزيد عدد المشاركين مرة أخرى.

في وقت سابق، أعلنت شركة الأدوية AstraZeneca أن الإنتاج الضخم للقاح ضد COVID-19 الذي تم تطويره بالاشتراك مع جامعة أكسفورد قد يبدأ في سبتمبر. وقالت الشركة إنها وقعت بالفعل العقد الأول لتسليم 400 مليون لقاح وكذلك شروط إعداد مليار جرعة. ويقدر الخبراء أن فرص نجاح اللقاح الجديد لفيروس الكارونا تصل إلى حوالي 80 %.

وفقا للخطة، في سبتمبر سيتمكن 30 مليون بريطاني أو ما يقرب من نصف سكان المملكة المتحدة من الحصول على اللقاح.

كما قامت الحكومة الأمريكية بتحويل أكثر من مليار دولار أمريكي إلى AstraZeneca لتطوير اللقاح ضد فيروسات الكارونا.