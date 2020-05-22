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    تحطم طائرة ركاب في باكستان

    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٦:٠٤]

    باكو، 22 مايو (أذرتاج)

    تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية من طراز ايربوس 320 قرب كراتشي.

    افادت وكالة أذرتاج ان وكالة بلونبرغ تنقل عن ممثلي الشركة ان الطائرة كانت تقل 107 شخص. لكن قناة "جيو تي في" تقول ان الطائرة كانت تقل 91 راكبا الى جانب 7 افراد طاقم.

    كانت الطائرة متوجهة من لاهور الى كراتشي.

    جلب العسكريون وافراد الانقاذ الى مكان الحادث.

    AZERTAG.AZ :تحطم طائرة ركاب في باكستان
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