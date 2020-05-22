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    سياسة


    مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الاذربيجاني والاوكراني

    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٩:٢٤]

    باكو، 22 مايو ، أذرتاج 

    جرت مكالمة هاتفية في 22 مايو اليوم بين وزيري الخارجية الاذربيجاني المار محمدياروف والاوكراني دميترو كوليبا.

    قالت وزارة الخارجية في بيان إن الوزيرين تناولا الاوضاع الخاصة بالجائحة العالمية الموجودة متبادلين الاراء حول التدابير المنفذة من جانب الدول في محاربة الازمة الصحية واكدا على اهمية التبادل بالدعم والتضامن في الاوضاع الراهنة.

    وبحث الوزيران مسائل التعاون الثنائي مشددين على تنمية العلاقات بين البلدين خاصة في مجالي الاقتصاد والطاقة وكذلك اهمية توسيع التعاون في مجالات النقل والترانزيت واللوجستية وفقا للمصالح الوطنية للطرفين.

    كما تبادل الطرفان وجهات نظر حول سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ : مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الاذربيجاني والاوكراني
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