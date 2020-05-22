طبيب يكشف عن اكثر المناطق اصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان

باكو، 22 مايو ، أذرتاج

قال رامن بايراملي إن باكو اكثر المناطق اصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد بنسبة 2ر47 في المائة من اجمالي حالات الاصابة.

واضاف بايراملي رئيس مجلس ادارة اتحاد ادارة وحدات المناطق الطبية طبيب قوله في مؤتمر صحفي لدى مقر العمليات التابع لمجلس الوزراء اليوم أن منطقة كنجة – قازاخ في المرتبة الثانية بنسبة 8ر12 في المائة ومنقطة أران 8ر10 في المائة ومنطقة لنكران بنسبة 8ر9 في المائة ومنطقة ابشرون 1ر8 في المائة.