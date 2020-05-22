  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    طبيب يكشف عن اكثر المناطق اصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان

    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٩:٤٣]

    باكو، 22 مايو ، أذرتاج 

    قال رامن بايراملي إن باكو اكثر المناطق اصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد بنسبة 2ر47 في المائة من اجمالي حالات الاصابة.

    واضاف بايراملي رئيس مجلس ادارة اتحاد ادارة وحدات المناطق الطبية طبيب قوله في مؤتمر صحفي لدى مقر العمليات التابع لمجلس الوزراء اليوم أن منطقة كنجة – قازاخ في المرتبة الثانية بنسبة 8ر12 في المائة ومنقطة أران 8ر10 في المائة ومنطقة لنكران بنسبة 8ر9 في المائة ومنطقة ابشرون 1ر8 في المائة.

    AZERTAG.AZ : طبيب يكشف عن اكثر المناطق اصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٢:٠٠]
    تمديد نظام الحجر الصحي في أذربيجان قيد النظر فيه
    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٠٠]
    هانده هارمانجي: ستجري منظمة الصحة العالمية مع الحكومة الأذربيجانية فحوصا سيرولوجية لتحديد عدد المصابين بفيروس الكورونا
    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٣:٥‎٣]
    اجلاء 174 أذربيجاني عالق في تركيا بسبب اغلاق الحدود
    ٢١.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٣:٥‎٧]
    مقر العمليات: أصيب 118 شخص وتعافي 87 مصابا بكورونا في أذربيجان
    طبيب يكشف عن اكثر المناطق اصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان