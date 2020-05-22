الرئيس الاذربيجاني يهنئ الشعب بمناسبة رمضان

أيها المواطنون الأعزاء!

أهنئكم وجميع أبناء الوطن المقيمين في أنحاء مختلفة من العالم بصميم القلب بمناسبة عيد رمضان المبارك وأنقل لكم أطيب تمنياتي وتهاني.

إن شهر رمضان الذي أنزل فيه كنز الحكمة الإلهية القرآن الكريم هدايةً للبشر إلى النزاهة والوحدة والشفقة والرحمة. خلال هذا الشهر، تتاح للمؤمنين فرصة سداد ديونهم الروحية للخالق القدير والتمتع بفرحة انتصار الكمال الأخلاقي والروحي على النفس.

نختتم شهر رمضان هذا العام في ظروف معقدة حيث يواجه العالم خطراً كبيراً. يجعل الوضع الحالي من الضروري اتخاذ تدابير عاجلة من أجل صحة شعبنا ورفاهيته. يعتمد نجاح مكافحة المصيبة العالمية التي نواجهها أكثر على المسؤولية العالية والسلوك المنضبط لكل فرد من أفراد المجتمع. يدعونا كتابنا المقدس القرآن الكريم، دائماً للوحدة والمساواة والدعم الاجتماعي واللطف. أنا واثق من أن شعبنا الذي يتميز دائماً بهذه الصفات النبيلة والتمسك بقيمه الوطنية والروحية، سيتغلب على هذه الصعوبة بفضل وحدته وتضامنه.

الأخوة والأخوات الأعزاء!

يودع مواطنونا المؤمنون الذين نجوا من اختبارات الصيام شهر رمضان بكل فخر وامتنان. أشارككم صلواتكم من أجل ازدهار بلدنا ورفاهه خلال هذه الأعياد المباركة وأحيي مرة أخرى ذكرى أبناء الوطن الأم الأبطال الذين ضحوا بحياتهم من أجل استقلال أذربيجان وسلامتها الإقليمية.

أتمنى لكل واحد منكم الصحة الجيدة والسعادة لعائلاتكم والخير والبركة في مائدتكم، على أمل أن يتقبل الله تعالى صيامكم وصلواتكم.

عيد رمضان سعيد!

إلهام علييف

رئيس جمهورية أذربيجان

22 مايو عام 2020