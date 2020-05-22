هانده هارمانجي: ستجري منظمة الصحة العالمية مع الحكومة الأذربيجانية فحوصا سيرولوجية لتحديد عدد المصابين بفيروس الكورونا

باكو، 22 مايو، أذرتاج

كثيراً ما تعد الاختبارات والفحوص الجديدة للكشف عن حالات الإصابة بالفيروس التاجي الجديد. تُستخدم الاختبارات المصلية (السيرولوجية) حالياً لتحديد ما إذا كان الشخص مصاباً بالفيروس أو لا. تعتزم منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع حكومة أذربيجان إجراء اختبارات مصلية للسكان وتحديد النسبة المئوية للمصابين.

تفيد أذرتاج أن هذا البيان صدر من ممثل منظمة الصحة العالمية في أذربيجان هانده هارمانجي(Hande Harmancı) في مؤتمرها الصحفي حول نتائج المرحلة الثانية من مشروع REACT-C19 في 22 مايو.

وفي حديثها عن الموجة الثانية من الوباء، قالت مسؤولة منظمة الصحة العالمية إنه لا خوف منها. ومهما تزيد موجات الوباء فنتغلب عليها. إذا كانت هناك موجة كبيرة واحدة، فإن هذه الموجة ستثقل أعباء النظام الصحي وسيكون لها تأثير سلبي على صحة السكان. نحن الآن في وضع الحماية من موجة كبيرة واحدة.

وأضافت السيدة هانده هارمانجي قائلةً : "بعد تخفيف نظام الحجر الصحي، كانت هناك زيادة في عدد الإصابات. يمكننا تحديد ما إذا كانت هذه موجة جديدة بالنظر إلى النتائج السابقة بمرور الوقت. ومع ذلك، لا تزال التدابير الوقائية التي يجب على السكان اتباعها دون تغيير. يحتاج الناس إلى التعود على المعايير الجديدة - المسافة الاجتماعية نظام مراعاة النظافة واستخدام الكمامات الطبية والقفازات. يجب أن يتم ذلك على الأقل بحلول نهاية هذا العام. نتوقع إيجاد علاج يمنع الأشكال الحادة من المرض والوفيات."

وفي إشارة إلى إمكانية إعادة العدوى ، قالت السيدة هانده هارمانجي إنه يجب مراقبة الأشخاص الذين يتعافون من الفيروس التاجي لبعض الوقت. يجب التحقق من استمرار وجود الأجسام المضادة في دم هؤلاء الأفراد وقدرتهم على حمايتهم. تستغرق هذه العملية وقتًا طويلاً.