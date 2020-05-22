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    حظر دخول سفن الرحلات البحرية إلى المياه الأسترالية حتى 17 سبتمبر

    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٠٤]

    باكو، 22 مايو، أذرتاج

    مددت الحكومة الأسترالية الحظر المفروض على دخول السفن السياحية إلى مياه البلاد حتى 17 سبتمبر.

    تفيد أذرتاج أنه ورد هذا البيان من خدمة الحدود.

    "وجاء في بيان الخدمة أنه تم تمديد الحظر المفروض على دخول السفن السياحية إلى المياه الأسترالية لمدة ثلاثة أشهر أخرى أي حتى 17 سبتمبر عام 2020. وينص البيان على انه يحظر على جميع السفن السياحية التي تستوعب اكثر من 100 راكباً من دخول البلاد ".

    حظرت الحكومة الأسترالية على السفن السياحية من دخول البلاد في 27 مارس لمنع تفشي الفيروس التاجي.

    في 11 مارس، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن جائحة تفشي فيروس الكارونا الجديد يسبب مرض COVID-19. وفقًا لموقع Worldometer الذي يحتفظ بإحصاءات الوباء في الساعة 14:40 بتوقيت باكو تم تسجيل أكثر من 5 ملايين و217 ألف إصابة و335 ألف و53 حالة للوفاة في العالم ، وتم علاج 2 مليونين و 96 ألف و 632 شخصاً من COVID-19.

    حتى الآن، أصيب 7 آلاف و95 شخصاً بفيروس الكورونا الجديد في أستراليا وتوفي 101 شخص منهم. حاليا هناك 7 مرضى في حالة حرجة من أصل 515 مصاباً.

     

    AZERTAG.AZ :حظر دخول سفن الرحلات البحرية إلى المياه الأسترالية حتى 17 سبتمبر
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