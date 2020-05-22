مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الاذربيجاني والجورجي

باكو، 22 مايو ، أذرتاج

جرت مكالمة هاتفية في 22 مايو اليوم بين وزيري الخارجية الاذربيجاني المار محمدياروف والجورجي دافيد زالكالياني.

قالت وزارة الخارجية في بيان إن الوزيرين تناولا الاوضاع الخاصة بالجائحة العالمية الموجودة متبادلين الاراء حول التدابير المنفذة من جانب الدول في محاربة الازمة الصحية واكدا على اهمية التبادل بالدعم والتضامن في الاوضاع الراهنة.

وبحث الوزيران مسائل التعاون الثنائي مشددين على تنمية العلاقات بين البلدين ومن ضمنها العلاقات الاقتصادية والتجارية لا سيما تبادلا الاراء حول توسيع التعاون في مجال نقل الشحنات وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية.

كما تحدث الوزيران عن مسائل التعاون المحققة بما فيه العلاقات ضمن المنظمات الدولية خاصة ضمن الامم المتحدة وبرنامج الشراكة الشرقية.

واكد الوزيران على اقامة علاقات الصداقة المتينة بين شعبي أذربيجان وجورجيا متبادلين التهاني بمناسبة الايام الوطنية القادمة.