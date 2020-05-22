تمديد نظام الحجر الصحي في أذربيجان قيد النظر فيه

باكو، 22 مايو ، أذرتاج

قال رامن بايراملي رئيس مجلس ادارة اتحاد ادارة وحدات المناطق الطبية طبيب إن مسألة تمديد نظام الحجر الصحي في أذربيجان قيد النطر فيه ولكن موعدا سيمدد اليه متوقف على مؤشرات وبائية.

اضاف بايراملي في مؤتمر صحفي منعقد في 22 مايو اليوم في مقر العمليات التابع لمجلس الوزراء أن مسألة استئناف الرحلات الدولية وفتح الحدود محط النقاش ايضا وذلك مرهون على مؤشرات رئيسية لاستقرار حالات الاصابة في الداخل وتحليل الاوضاع الوبائية في البلدان المجاورة وسائر تدابير تنفذ من جانب شركات الخطوط الجوية في البلاد الاخرى.

وتابع رئيس طبيب انه من الممكن أن يكون ذلك ممكنا بعد 15 حزيران يونيو ولكنه لا يتوقع في الايام القريبة.

وقال إن مقر العمليات يفكر في استئناف الرحلات الجوية الى ومن جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي اولا.