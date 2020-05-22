  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    تمديد نظام الحجر الصحي في أذربيجان قيد النظر فيه

    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٢:٠٠]

    باكو، 22 مايو ، أذرتاج 

    قال رامن بايراملي رئيس مجلس ادارة اتحاد ادارة وحدات المناطق الطبية طبيب إن مسألة تمديد نظام الحجر الصحي في أذربيجان قيد النطر فيه ولكن موعدا سيمدد اليه متوقف على مؤشرات وبائية.

    اضاف بايراملي في مؤتمر صحفي منعقد في 22 مايو اليوم في مقر العمليات التابع لمجلس الوزراء أن مسألة استئناف الرحلات الدولية وفتح الحدود محط النقاش ايضا وذلك مرهون على مؤشرات رئيسية لاستقرار حالات الاصابة في الداخل وتحليل الاوضاع الوبائية في البلدان المجاورة وسائر تدابير تنفذ من جانب شركات الخطوط الجوية في البلاد الاخرى.

    وتابع رئيس طبيب انه من الممكن أن يكون ذلك ممكنا بعد 15 حزيران يونيو ولكنه لا يتوقع في الايام القريبة.

    وقال إن مقر العمليات يفكر في استئناف الرحلات الجوية الى ومن جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي اولا.

    AZERTAG.AZ : تمديد نظام الحجر الصحي في أذربيجان قيد النظر فيه
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٠٠]
    هانده هارمانجي: ستجري منظمة الصحة العالمية مع الحكومة الأذربيجانية فحوصا سيرولوجية لتحديد عدد المصابين بفيروس الكورونا
    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٩:٤٣]
    طبيب يكشف عن اكثر المناطق اصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان
    ٢٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٣:٥‎٣]
    اجلاء 174 أذربيجاني عالق في تركيا بسبب اغلاق الحدود
    ٢١.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٣:٥‎٧]
    مقر العمليات: أصيب 118 شخص وتعافي 87 مصابا بكورونا في أذربيجان
    تمديد نظام الحجر الصحي في أذربيجان قيد النظر فيه