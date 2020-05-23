مناشدة المودعين في "أغ بنك" و"ن.ب.س بنك"

باكو، 23 مايو، أذرتاج

ناشد صندوق تأمين الودائع (ADIF) المودعين في"أغ بنك"(AGBank) و"إن بي سي بنك"( NBC Bank).

تفيد أذرتاج نقلاً عن صندوق تأمين الودائع أن محكمة استئناف الدعوى فلّست بقرارها الصادر في 14 مايو2020 جمعيتي" أغ بنك" (AGBank) و" إن بي سي بنك" ( NBC Bank) المساهمتين وبدأت عملية الإفلاس. تم تعيين صندوق تأمين الودائع (ADIF) كجهة التصفية لكل من "أغ بنك" و"ن.ب.س بنك".

مع مراعاة أحكام قانون جمهورية أذربيجان "حول البنوك" ، يجب تسجيل المطالبات من البنك المفلس كتابياً من قبل المصفي في غضون 60 يوماً تقويمياً من تاريخ النشر الأول لقرار المحكمة بإعلان إفلاس البنك في وسائل الإعلام. يجب على الدائنين تقديم وثائق تثبت الأساس القانوني لمطالباتهم والمعلومات التالية لتسجيل مطالباتهم:

- اسم الدائن وعنوانه ؛

- مبالغ الفوائد والرسوم الأخرى المدرجة في المبلغ الأساسي للمطالبة ؛

- معلومات عن الضمان (الرهن) أو ضمان تأمين المطالبة.

يُطلب من دائني جمعية "أغ بنك" المساهمة الذين هم في طور التصفية التقدم بطلب لتسجيل مطالبات الدائن على العنوان التالي اعتباراً من 2 يونيو: باكو، شارع جليل محمدغولي زاده، 102A ، المكتب لرئيس لبنك "أغ بنك" الذي هو قيد التصفية. رقم الاتصال للحصول على معلومات إضافية: 497-50-17 (تحويلة 1010) و"الخط الساخن" - 135.

يرجى من دائني "إن بي سي بنك" الذين هم في طور التصفية التقدم بطلب لتسجيل مطالبات الدائنين من 2 يونيو في العنوان التالي: باكو، مقاطعة نريمانوف، شارع مظفر نريمانوف، المدخل 054 ، "إن بي سي بنك" في عملية التصفية المكتب الرئيسي للبنك”. رقم الاتصال للحصول على معلومات إضافية: 932.

سيتم تسجيل مطالبات الدائنين بحلول 15 يوليو.

ويتم تعويض المودعين المحميين فيما يتعلق بالحدث المؤمن عليه اعتباراً من 16 يونيو. ستصدر الإعىنات الإضافية لتوفير معلومات إضافية عن المستندات والإجراءات المطلوبة لدفع التعويض.